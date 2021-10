‘Homem-Aranha 3: Sem Volta para Casa’ resgata os vilões de filmes anteriores

Alfred Molina, Rhys Ifans e Thomas Haden Church estão de volta nos papéis dos vilões Doutor Octopus, Lagarto e Homem-Areia no longa 'Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa' Foto: Sony Pictures / Reprodução

Novos detalhes sobre Homem-Aranha 3: Sem Volta Para Casa foram revelados na edição especial da revista britânica Empire, como a participação de Thomas Haden Church, Rhys Ifans e Alfred Molina retornando nos papéis dos vilões Homem-Areia, Lagarto e Doutor Octopus, respectivamente.

A publicação chega às bancas no Reino Unido nesta quinta-feira, 28, mas a capa e alguns trechos da matéria já foram divulgados no site oficial.

Segundo afirmou o diretor Jon Watts à Empire, os desafios do Homem-Aranha serão maiores do que nunca. “Definitivamente, estamos tentando ser ambiciosos. É Homem-Aranha: Fim do jogo”, brincou ele.

O herói tem sua identidade secreta desvendada e não poderá mais separar sua vida pessoal como Peter Parker do lançador de teias defensor de Nova York.

Cena do filme 'Homem-Aranha: Sem Volta para Casa'. Foto: Foto Sony Pictures

Surgem então todos os tipos de adversários resgatados das histórias anteriores, como o Doutor Octopus, do Homem-Aranha 2 (2004); Homem-Areia, do Homem-Aranha 3 (2007); e o Lagarto, de O Espetacular Homem-Aranha (2012).

Ao pedir ajuda para o Doutor Estranho, que está disposto a dobrar a realidade para salvá-lo, a situação fica ainda mais difícil para Peter Parker, que vai descobrir o verdadeiro significado de ser o Homem-Aranha.

Tom Holland, intérprete do herói, falou sobre a perspectiva de trazer os inimigos famosos para o filme. “Quando tive a ideia pela primeira vez, pensei: ‘Uau, seria incrível se pudéssemos realizá-la’. Mas simplesmente não vai funcionar, não é possível todos fazerem o que precisa ser feito, simplesmente não vai acontecer. Mas aconteceu. E é uma loucura.”

Cena de 'Homem-Aranha: Sem Volta para Casa'. Foto: Foto Sony Pictures

Para o chefe da Marvel Kevin Feige, desde a vinda do herói de propriedade da Sony para o MCU da Disney, a vontade era trazer o Otto Octavius ​​de Alfred Molina (também conhecido como Doutor Octopus ou Doc Ock) de volta às telas. Sua primeira opção foi fazer Abutre e Mysterio, personagens que não foram para a tela do cinema ainda, mas acabou optando por escalar Molina para viver seu personagem novamente. “É o elenco perfeito”, afirmou.

Dirigido novamente por Jon Watts, o elenco de Homem-Aranha 3: Sem Volta Para Casa traz ainda Zendaya, Benedict Cumberbatch, Marisa Tomei, J.K. Simmons, Jamie Foxx, Martin Starr e Jacob Batalon. O longa chega aos cinemas no dia 17 de dezembro.