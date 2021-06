Homem-Aranha 3 ganha título em português: 'Sem Volta Para Casa'

Homem-Aranha vivido pelo ator Tom Holland Foto: Sony Pictures

A Sony Pictures Brasil anunciou na tarde desta segunda-feira, 14, a versão em português do título do terceiro filme do herói vivido por Peter Parker, que será Homem-Aranha Sem Volta Para Casa.

A produção tem estreia marcada para 16 de dezembro nos cinemas e é a sequência de Homem-Aranha De Volta ao Lar e Homem-Aranha Longe de Casa.

O terceiro filme estrelado por Tom Holland no papel principal é um dos mais esperados pelos fãs do herói, já que especula-se uma aparição do ator Tobey Maguire, que viveu o Homem-Aranha na primeira trilogia da Sony.

Moral lá em cima! O próprio ️ chegou trazendo mimos! Título versão brasileira? Temos! #HomemAranhaSemVoltaParaCasa - Dezembro somente nos cinemas. pic.twitter.com/gKyYz9Spcl — Sony Pictures Brasil (@SonyPicturesBr) June 14, 2021

Nas redes sociais, o título do novo filme do teioso virou meme ao trazer novamente a temática de casa. Confira alguns:

peter parker ta morando de aluguel em No Way Home/ Sem Volta Pra Casa pic.twitter.com/6Xe054C7xG — rômulo ⍟ (@eursanttos_) June 14, 2021

o drama de peter parker, perdeu tudo: depois da morte de seu suga daddy, tony stark, agora vive de bicos no mcdonalds vendendo os lanches do bts pic.twitter.com/4NCxIansQU — liniker (@pezzthirlwall_) June 14, 2021