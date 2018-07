'Hoje em Dia' registra oitava derrota consecutiva para o 'Bom Dia & Cia'

Foto: Divulgação/SBT

O programa Hoje em Dia, da Record, voltou a registrar na quarta-feira, 29, nova derrota para os desenhos animados do Bom Dia & Cia, exibido pelo SBT.

De acordo com os dados do Ibope, os programas se confrontaram entre as 10h30 e as 11h57, e quem levou a melhor foi a atração comandada por Silvia Abravanel, que registrou 6 pontos na Grande São Paulo (cada ponto equivale a 69,4 mil domicílios), enquanto o matinal da Record obteve 5,3 pontos no horário.

No consolidado, as animações do canal de Silvio Santos fecharam com média de 6,4 pontos, 16% de share e pico de 8,3 pontos.