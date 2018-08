History exibirá minissérie sobre a construção de Brasília

'Mil Dias: A Saga da Construção de Brasília' é a nova minissérie do canal History que vai contar a história da construção de Brasília sob a ótica dos trabalhadores que erqueram a capital do Brasil Foto: Divulgação/History

Como parte das comemorações dos 58 anos de fundação de Brasília, o canal de televisão paga History vai estrear uma minissérie em quatro partes relatando a construção da capital do Brasil. Mil Dias: A Saga da Construção de Brasília é uma produção brasileira em quatro partes feita em parceria com a Cine Group e terá a direção de Fernando Honesko, que também dirigiu a minissérie Gigantes do Brasil para a emissora.

A produção vai contar a história sob a ótica das pessoas que trabalharam para erguer a capital em uma região até então inóspita, o cerrado do Planalto Central. Para retratar com precisão a época, foi realizada uma extensa pesquisa histórica, com a consultoria de dezenas de especialistas, entre historiadores, jornalistas, antropólogos, documentaristas, cientistas e arquitetos.

Para manter o aspecto histórico da minissérie, o History trabalhou com duas linhas narrativas: a dramatúrgica, com cenas históricas da construção recriadas por cenários digitais em 3D, e a documental, com imagens de época capturadas em arquivos de museus e acervos, além de depoimentos de renomados especialistas de diversas áreas.

"Sempre se falou do viés arquitetônico ou político da capital, mas poucos sabem da dificuldade e do ineditismo que foi construir uma cidade inteira, naquela época, e no meio do nada, em apenas mil dias", afirma Krishna Mahon, diretora de conteúdo original do History. "É emocionante contar essa saga do ponto de vista das pessoas, vindas de várias regiões do País e que foram para lá colocar a mão na massa, dispostas a encarar e vencer desafios, movidas pela esperança de um País melhor", completa.

Os quatro episódios de Mil Dias: A Saga da Construção de Brasília serão transmitidos em quatro domingos consecutivos a partir de 22 de abril, sempre às 23h35. O primeiro episódio contará ainda com uma pré-estreia no dia 21 de abril, às 19h, para coincidir com o aniversário de Brasília.

Veja abaixo um trailer da minissérie.