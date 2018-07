Hermano Henning deixa o SBT após 23 anos

Jornalista apresentava o SBT Manhã Foto: Bang ShowBiz

Hermano Henning não é mais funcionário do SBT. Segundo a assessoria da emissora, que confirmou sua saída, o jornalista se dedicará a um projeto especial, que é sobre cavalos.

Henning estava na emissora desde 1999, em sua segunda passagem, e esteve a frente do Jornal do SBT Noite, SBT Manhã e, mais recentemente, do SBT Notícias, em um rodízio com outros apresentadores.

A primeira passagem de Henning pelo canal foi de 1989 a 1992, quando saiu para ser correspondente internacional pela Globo.