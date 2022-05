Heraldo Pereira se emociona ao se despedir de Milton Gonçalves

Heraldo Pereira ficou emocionado após homenagem feita a Milton Gonçalves no 'Jornal Nacional'. Foto: TV Globo

Substituindo William Bonner na apresentação do Jornal Nacional desta segunda-feira, 30, Heraldo Pereira ficou emocionado após homenagem feita ao ator Milton Gonçalves, que morreu aos 88 anos por consequências de saúde provocadas por um AVC.

Com a voz embargada, o jornalista fez a introdução de uma reportagem que mostrava a trajetória do ator: "Pioneiro no teatro e na televisão, Milton Gonçalves virou, e é, referência por abrir portas e defender o protagonismo para várias gerações de artistas, artistas negros."

Na sequência, para o encerramento do programa, ao lado de Renata Vasconcellos, Heraldo ficou em silêncio com os olhos marejados.

Heraldo Pereira bastante emocionado no encerramento no Jornal Nacional, após a homenagem ao grande Milton Gonçalves pic.twitter.com/AJxWNE12eg — Leo Nunes (@Ieonunes) May 31, 2022

Na Sessão da Tarde desta terça-feira, 31, a Globo vai exibir Juntos a Magia Acontece, especial de Natal protagonizado por Milton e que ganhou o Leão de Ouro, na categoria Entretenimento, no Festival Internacional de Criatividade de Cannes 2020/2021.