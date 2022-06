Henry Czerny, de 'Missão: Impossível', entra para o elenco de 'Pânico 6'

Henry Czerny estará em sexto filme da franquia 'Pânico'. Foto: Mark Blinch/Reuters

O ator Henry Czerny, conhecido por interpretar o personagem Eugene Kittridge na franquia Missão: Impossível, está confirmado no elenco de Pânico 6, segundo o Deadline.

Ele se junta a nomes como Jack Champion, Liana Liberato, Devyn Nekoda e Josh Segarra que foram confirmados na nova produção. Além disso, os atores Melissa Barrera, Jasmin Savoy Brown, Mason Gooding e Jenna Ortega, que participaram de Pânico 5, retornarão ao filme.

No entanto, Neve Campbell, atriz que interpreta a protagonista Sidney Prescott desde o primeiro filme em 1996, anunciou que não estará no longa. O cachê está entre os motivos da decisão. "Eu senti que a oferta que me foi apresentada não equivalia ao valor que eu trouxe para a franquia", disse ela ao Deadline no início de junho.

O quinto filme do Ghostface foi lançado neste ano e arrecadou mais de 140 milhões de dólares em bilheteria ao redor do mundo, mostrando que o gênero ainda tem força.

A produção conseguiu manter a essência dos clássicos em uma roupagem moderna e com melhor qualidade. Os diretores de Pânico 5, Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, permanecem no comando no novo longa que tem previsão de estreia para 30 de março de 2023.