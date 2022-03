Henrique, da dupla com Juliano, chora ao cantar música para Marília Mendonça no 'Faustão'

Sertanejo se emocionou ao apresentar ‘Flor e o Beija-Flor’, canção de sua dupla com a cantora. Foto: Faustão na Band

Nesta sexta-feira, 4, as duplas Henrique & Juliano e Maiara & Maraísa participaram do programa Faustão na Band. Neste sábado, 5, completa quatro meses da morte de Marília Mendonça e o programa prestou homenagem à Rainha da Sofrência.

Um dos momentos mais emocionantes do programa aconteceu no "Churrascão com o Faustão", onde a dupla Henrique & Juliano cantava a música Flor e o Beija-flor, que tem participação da Marília, e Henrique caiu no choro. "Eu queria que vocês fossem a voz dela", pediu o cantor para o auditório. "Ela está mais viva do que nunca no coração desses quatro", falou Fausto Silva referindo-se a Henrique, Juliano, Maiara e Maraísa.

Queria que vocês fossem a voz dela... A gente chora junto com o @HeJOficial pic.twitter.com/pBnnYaQ1iQ — Faustão na Band ✨ (@faustaonaband) March 5, 2022

De acordo com Henrique, a dupla conheceu Marília Mendonça há aproximadamente dez anos, quando assinaram contrato na mesma gravadora. "Quando assinamos nosso contrato, ela fazia parte do mesmo escritório, compondo e mostrando as músicas. Tinha umas letras que a gente duvidava que alguém de 15 anos de idade pudesse ter composto, com tanta segurança", falou.

Foi depois desse episódio que a dupla apresentou Marília para Maiara e Maraísa, criando um vínculo fortíssimo e uma amizade que renderia tantas parcerias na música e na vida. "A gente tinha a mesma impressão de que ela tinha uns 20 anos a mais que a gente. As pessoas não conheceram igual a gente conheceu, ela era uma gênia mesmo", fala Maraísa.

"O que vocês viam era só o que vocês podiam ver, mas a gente convivendo era um zilhão de vezes maior. É uma genialidade que eu acho difícil a gente ter de novo. Pela personalidade, ela sempre foi defensora de todo mundo. Era uma coisa dela", conclui a cantora.

“aonde estiver maiara e maraisa sempre terá Marília Mendonça” esse legado será pra sempre. MAIARA E MARAISA NO FAUSTAO pic.twitter.com/1TKDbsaWYV — viit. (@viituita) March 5, 2022

"A gente começou a conversar e ver que podia trazer um pouco da versão feminina para o homem. Acho que mulheres falando sobre isso foi a grande 'sacada' e o que juntou a gente", fala Maraísa. "A gente se sente privilegiado de ter feito parte disso, de ter apresentado as três", fala Henrique.

No palco do Faustão na Band, Maiara & Maraísa cantaram Esqueça-me se for capaz, música do projeto Patroas que a dupla tinha com Marília Mendonça. A turnê do projeto foi esperado e muito programado pelo trio, mas após a morte de Marília as irmãs decidiram cancelar os shows da turnê.

No final do "Churrascão com Faustão", Dom Vittor e Gustavo se apresentaram ao lado das outras duas duplas. Cantando a música Cuida Bem Dela, Gustavo, que é irmão de Marília Mendonça, estava visivelmente emocionado, ainda mais com a plateia acompanhando e cantando a plenos pulmões.