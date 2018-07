'Hell's Kitchen' terá irmãs gêmeas, ex-moradora de rua e estrangeiros; conheça os participantes

As irmãs gêmeas de Manaus (AM) serão conhecidas como ‘Ana1’ e ‘Ana2’. Elas cozinham juntas desde quando eram crianças, mas acabaram trabalhando na área de Tecnologia da Informação por algum tempo. No fim das contas, decidiram mudar de segmento e montar um restaurante de cozinha japonesa juntas. Viajam bastante para fazer cursos de gastronomia. Ana Cristina é a chefe de cozinha e Ana Claudia, além de cozinheira, também cuida da parte administrativa do restaurante.

Foto: Gabriel Gabe/SBT