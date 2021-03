Helena Rizzo substituirá Paola Carosella no 'MasterChef Brasil'

Helena Rizzo é a nova jurada do MasterChef Brasil, na Band, em 2021 Foto: Instagram/@helenarizzo

Helena Rizzo será substituta de Paola Carosella na próxima edição do MasterChef Brasil, pela Band. O restaurante dela foi eleito pelo Guia Michelin como o 36º melhor do mundo.

Mas esta não é a primeira vez que Helena participa de um reality show gastronômico. Em 2017, ela integrou o The Taste Brasil, pelo GNT, e, em 2019, o The Final Table, da Netflix, como parte do júri internacional.

"Foi uma surpresa, e de uma primeira conversa, segunda, um teste e mais alguns bons papos, de repente estou aqui, anunciando minha participação como jurada no MasterChef Brasil. É uma honra e acima de tudo uma responsabilidade compartilhar conhecimento, ajudar e orientar os participantes. Farei o meu melhor!", escreveu Helena na legenda da foto que publicou no Instagram, em frete ao logo do reality.

A chefe também falou sobre o fato de substituir Paola Carosella, que esteve no MasterChef Brasil desde o início do programa na Band. "Responsabilidade gigante de continuar uma história linda que a Paola Carosella começou e concluiu de maneira brilhante, mulher que tenho enorme admiração", disse.

Em janeiro de 2021, Paola Carosella anunciou que deixaria o programa. "Tenho muita honra de ter participado desse incrível projeto chamado MasterChef na Band. Aqui estou e estarei sempre na minha casa. Mas nesse momento minha empresa precisa de meu tempo e dedicação integra", declarou a chefe na época. Johnny Saad, presidente do Grupo Bandeirantes, afirmou que a jurada marcou grandes momentos da TV brasileira. "Entendemos a decisão dela e as portas aqui na Band estarão sempre abertas", acrescentou.

Helena Rizzo, que já liderou uma prova da caixa misteriosa do MasterChef Brasil, em 2016, estará oficialmente ao lado de Henrique Fogaça e Erick Jacquin na próxima temporada.