'Hebe da Argentina' passa vergonha em entrevista com Cauã Reymond

Cauã Reymond provocou risos no público argentino ao corrigir informações erradas ditas por apresentadora Foto: Reprodução

Cauã Reymond, com toda sua simpatia, fez a apresentadora Susana Gimenez, uma espécie de Hebe Camargo na TV argentina, passar vergonha durante uma entrevista.

Em uma viagem para divulgar a estreia de A Regra do Jogo, que será exibida pelo canal Telefe com o nome de El Juego Del Pecado, Cauã Reymond se divertiu com as inúmeras informações erradas que estavam na pauta das perguntas do programa. Até mesmo Susana passou a rir das coisas que estavam escritas em sua ficha.

Uma das gafes aconteceu quando Susana disse que a atual namorada de Cauã era uma famosa atriz de novela no Brasil, confundindo Mariana Goldfarb com a ex-mulher dele, Grazi Massafera. "Não, ela é uma mulher normal, mas muito linda", disse Cauã.

Susana disse também que Cauã só usava homeopatia. "Mentira", respondeu o ator. "Medita todo os dias pela manhã?", perguntou ela. "Mentira também", respondeu o ator. "Onde pratica surf?", questionou Susana. "Na praia", cortou Cauã.

E o festival de informações erradas continuou.

"Seu pai deu sua primeira prancha de surf aos 3 anos?", foi questionada por Susana. "Não, foi aos 7", corrigiu Cauã.

"Comprou o seu primeiro computador aos 13 anos. É verdade?". "Não". "Com quantos anos comprou?", insistiu Susana. "Uns 25", completou.