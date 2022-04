‘Heartstopper’: Nova série da Netflix celebra o amor entre dois garotos; confira trailer

‘Heartstopper’, da Netflix, terá oito episódios e conta os dilemas do amor entre Charlie e Nick, dois estudantes do ensino médio. Foto: Netflix

A nova série da Netflix, Heartstopper, chega ao catálogo do streaming no sábado, 22 de abril, e conta os dilemas do amor adolescente entre Charlie e Nick, dois garotos que se conhecem durante o ensino médio.

A história foi adaptada de uma novel da britânica Alice Oseman, que leva o mesmo nome da série, e foi dividida em quatro volumes. Já a versão da Netflix terá oito episódios com Joe Locke interpretando Charlie e Kit Connor, Nick.

O romance começa com uma amizade improvável entre um dos garotos mais populares e um dos mais tímidos do colégio. Charlie é assumidamente gay e desenvolve um amor platônico pelo amigo hétero, mas Nick já não tem certeza sobre sua orientação sexual e se sente muito confuso com as próprias emoções, ao se ver apaixonado por Charlie.

Com um empurrãozinho dos amigos, os dois começam a se descobrir e entender que o amor precisa ser vivido.