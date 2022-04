'Heartstopper' chega nesta sexta à Netflix; confira 5 curiosidades sobre a série

'Heartstopper', série baseada nos quadrinhos de Alice Oseman, chega nesta sexta-feira, 22, na Netflix. Foto: Netflix

Amizade, amor, representatividade e aceitação. Esses são alguns dos pilares de Heartstopper, nova série da Netflix,que estreia nesta sexta-feira, 22, na plataforma de streaming.

Em oito episódios de cerca de 30 minutos, a produção conta a história de Charlie, um adolescente gay que acaba se tornando amigo e se apaixonando por Nick, um menino popular e supostamente hétero. O seriado aborda temas como sexualidade, bullying, saúde mental e amadurecimento.

O elenco principal é composto por Joe Locke, Kit Connor, William Gao e Yasmin Finney. O Estadão já assistiu à série e separou cinco curiosidades que você vai gostar de saber enquanto maratona os episódios. Confira:

HQ de Alice Oseman

Heartstopper é uma produção baseada em uma graphic novel de mesmo nome, escrita e ilustrada pela inglesa Alice Oseman. Os quadrinhos foram originalmente lançados como uma webcomic, mas fizeram tanto sucesso que a autora foi convidada a publicá-los em formato físico.

A primeira temporada adaptou os dois primeiros volumes da HQ, que, inclusive, já estão disponíveis no Brasil. A série é muito fiel aos livros, justamente porque a Netflix contou com a participação de Alice como roteirista e produtora.

Durante uma entrevista à revista Attitude, o elenco disse que foi muito importante ter a criadora da história com eles o tempo todo, porque se tinham alguma dúvida sobre seus personagens, a pessoa que mais sabia sobre eles estava lá.

Referências aos quadrinhos

Os fãs da graphic novel podem ficar tranquilos. Além de transportar essa história para as telas, a Netflix inseriu diversas referências aos quadrinhos nos episódios de Heartstopper. Em algumas cenas, pequenas animações aparecem em torno dos personagens, com traços que lembram os desenhos originais.

Além disso, muitos cenários, como o quarto dos personagens, a escola Truham, onde eles estudam, e até mesmo o local em que acontece uma festa no terceiro episódio foram pensados para serem semelhantes às ilustrações de Alice Oseman.

Quem prestar atenção vai reparar que até mesmo os nomes dos episódios e as fontes usadas em nomes e faixas durante a série fazem referência ao produto original.

Kit Connor em cena de 'Heartstopper'. Animações que apacerem na série são referências ao traço dos quadrinhos. Foto: Netflix

Idade dos atores

Outra curiosidade que pode agradar os fãs da série é a idade dos atores que fazem parte do elenco. Assim como os personagens, a maioria deles ainda está cursando o ensino médio.

Joe Locke e Kit Connor, que interpretam Charlie e Nick, tem 18 anos e estão no último ano da escola, assim como Yasmin Finney, que interpreta Elle. William Gao (Tao) e Kizzy Edgell (Darcy) tem 19. O mais velho entre o elenco jovem é Sebastian Croft, que interpreta Ben, e tem 20 anos.

O elenco de 'Heartstopper' foi escolhido a dedo para representarem os personagens criados por Alice Oseman. Foto: Netflix

Kit como Elton John

Enquanto a maior parte do elenco é novata na atuação e fez sua estreia nas telas em Heartstopper, Kit Connor já teve um papel importante no cinema, interpretando ninguém mais e ninguém menos que Elton John.

O ator participou do filme Rocketman, de 2019, e teve o desafio de representar o cantor quando criança. Ele chegou a soltar a voz e cantar durante o longa.

Diversidade no elenco

Em entrevista à revista Attitude, o elenco de Hearstopper disse que nunca havia visto chamadas para uma audição que buscassem tanta diversidade. "Eu lembro que, para Elle, eu vi a chamada no Instagram e era uma busca internacional. Eles exigiam que fosse uma garota negra e trans, algo que eu nunca tinha visto antes", disse Yasmin Finney.

William Gao explicou que para seu personagem, Tao, as audições pediam para que os atores fossem ou tivessem ascendência do oeste asiático. "Esse é um indicativo de quando eles [Netflix] foram específicos e de que estavam pensando 'nós realmente queremos que essa série seja diversa", afirmou.

Yasmin Finney (Elle) e William Gao (Tao) em cena de 'Heartstopper'. Foto: Netflix

Heartstopper chega à Netflix nesta sexta-feira, 22. Veja o trailer:

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais