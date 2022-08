HBO Max anuncia série sobre línguas faladas no Brasil com participação de Caetano e Maria Bethânia

Caetano Veloso, Estevão Ciavatta e Yeda Pessoa de Castro nas gravações de série documental sobre as línguas faladas no Brasil produzida pela HBO Max. Foto: HBO Max

A HBO Max anunciou nesta quarta-feira, 24, que está produzindo uma série documental sobre as línguas faladas no Brasil que será exibida na plataforma de streaming e transmitida pela HBO.

Com criação, roteiro e direção de Estevão Ciavatta, a série vai abordar a construção do nosso idioma e como a herança de línguas indígenas e africanas impactam a identidade cultural do País.

A produção vai incluir pelo menos 12 línguas, como português, galego, guarani, baniwa, tukano, patxohã, yorubá, quimbundo, língua da Tabatinga, Nhengatu e yanomami, além da Pajubá, língua de resistência das travestis, que será documentada pela primeira vez.

A série conta com a participação de importantes artistas do cenário nacional: Arnaldo Antunes é responsável pela composição de música de abertura original e Maria Bethânia fará leitura de autores clássicos da literatura brasileira.

Caetano Veloso também estará na produção, através do registro de um encontro com Yeda Pessoa de Castro, referência em estudos de línguas africanas no Brasil. Os dois são parentes e não se viam há mais de 30 anos.

A série está em fase de gravações e ainda não tem previsão de estreia. Estão previstas entrevistas com membros da Academia Brasileira de Letras, como Nélida Piñon, e filmagens em Portugal, Amazônia e no Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais