HBO lançará série 'Euphoria' em junho; assista ao trailer

Cena de 'Euphoria' na qual pessoas se reúnem para uma terapia em grupo. Foto: Captura de tela da cena de 'Euphoria' (2019) / HBO

A HBO vai estrear a primeira temporada da série Euphoria em 16 de junho, às 23h. A série conta a história de um grupo de adolescentes do ensino médio que convivem com a violência, o sexo e o mundo das drogas no dia a dia.

Em uma das cenas do trailer, lançado recentemente, uma jovem participa de um grupo de viciados anônimos, onde assume sua dependência química e diz estar começando uma nova fase na vida.

O enredo mostrará também o comportamento dessas pessoas nas redes sociais e a busca por identidade. A obra conta com a produção executiva do cantor Drake e será estrelada pela atriz Zendaya, que ganhou destaque com a série No Ritmo, da Disney Channel, no papel de Rocky Blue.

Assista ao trailer: