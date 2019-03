HBO lança vídeo com bastidores de 'Game of Thrones'; assista

Jon Snow (Kit Harington) e Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) em cena da 8ª temporada de 'Game of Thrones'. Foto: HBO / Divulgação

A HBO publicou nesta semana um vídeo mostrando os bastidores de Game of Thrones, com os detalhes que existem por trás das cenas de batalha.

O operador de câmera Sean Savage, que trabalha na série desde as gravações da primeira temporada, em 2010, disse que a equipe de captação sempre foi desafiada a ir até o limite de seus talentos.

Ele filmou momentos como a Batalha da Água Negra e Casamento Vermelho, mas sua experiência preferida foi com com a Batalha dos Bastardos, em que Jon Snow (Kit Harington) é esmagado por corpos. A produção usou 40 cavalos para filmar a cena e todos eles realmente correram na direção do ator.

"Kit Harington foi para o chão, e eu fiquei em cima dele gravando. Os dublês foram chegando e se amontoando em cima dele. Tínhamos uma palavra de segurança, algo que todos ali poderiam gritar se estivessem se sentindo mal e quisessem parar a cena", relembra.

Assista abaixo.