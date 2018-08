HBO lança primeiro trailer do documentário sobre a vida de Robin Williams

O canal HBO lançou o primeiro trailer do documentário sobre a história de vida do ator Robin Williams Foto: FRANK MICELOTTA/INVISION/AP

O canal norte-americano HBO lançou o primeiro trailer do documentário Robin Williams: Come Inside My Mind, que vai contar a história de vida do comediante Robin Williams, que morreu em 2014 após cometer suicídio.

Dirigido pela documentarista Marina Zenovich, a produção vai contar a história de sucesso de Williams e a relação entre os dois “Robins”: o que sempre queria fazer as pessoas rirem nas suas apresentações e filmes e o homem que existia fora deles, lutando contra a depressão e o vício em drogas.

O filme vai contar com muitos depoimentos do próprio Robin Williams, de entrevistas que ele deu durante sua carreira, e também de amigos, familiares e colegas como Billy Crystal, Eric Idle, Whoopi Goldberg, David Letterman, Steve Martin, Pam Dawber e Zak Williams,

Veja abaixo o trailer.