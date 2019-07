HBO grava 1º episódio de história derivada de ‘Game of Thrones’

Cena de 'Game of Thrones'. Foto: Helen Sloan/HBO

A HBO anunciou na quarta-feira, 24, que já gravou em Belfast, capital da Irlanda do Norte, o primeiro episódio de uma possível série que antecede a história de Game of Thrones. As informações são da Reuters.

A narrativa se passa milhares de anos antes da obra original e conta com a participação da atriz Naomi Watts. Por enquanto, os executivos ainda estão revisando as gravações para decidir se o projeto rende uma temporada inteira. No entanto, o chefe de programação da HBO, Casey Bloys, já antecipou que “está muito bom e o elenco foi incrível”.

Recentemente, fãs conseguiram cerca de 90 mil assinaturas em uma petição virtual exigindo que a última temporada de GoT seja 'refeita'. Supostas falhas, como um copo do Starbucks no cenário do último ciclo da série, não agradaram o público.

VEJA TAMBÉM: 'Game of Thrones': compare o elenco de 'GoT' na 1ª e na última temporada