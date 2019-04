HBO divulga fotos do 3º episódio da última temporada de 'Game of Thrones'

Jon Snow (Kit Harington) em cena do terceiro episódio da última temporada de 'Game of Thrones' Foto: Divulgação/ HBO

O segundo episódio da oitava temporada de Game of Thrones foi ameno, mas revelou que o exército de mortos do Rei da Noite chegará em breve em Winterfell. Tudo indica que esse 'em breve' seja no terceiro episódio, que vai ao ar neste domingo, 28. As fotos divulgadas pela HBO nesta quarta-feira, 24, mostram esse clima de tensão e até mesmo de desespero.

Jon Snow (Kit Harington), Brienne de Tarth (Gwendoline Christie), Jaime Lannister (Nikolaj Coster Waldau), Lorde Varys (Conleth Hill), Tyrion (Peter Dinklag) e Sansa (Sophie Turner) aparecem nas fotos.

O próximo capítulo de Game of Thrones terá 82 minutos.

Veja as imagens do terceiro episódio da última temporada da série:

Jaime Lannister (Nikolaj Coster Waldau) e Brienne de Tarth (Gwendoline Christie) em cena do terceiro episódio da última temporada de 'Game of Thrones' Foto: Divulgação/ HBO

Lorde Varys (Conleth Hill) e Tyrion (Peter Dinklag) no terceiro episódio da última temporada de 'Game of Thrones' Foto: Divulgação/ HBO