HBO confirma a exibição da terceira temporada da série 'Penny Dreadful'

Foto: Divulgação

Se você está com saudade da atmosfera sombria e obscura de Penny Dreadful, não se desespere. A série, escrita e produzida por John Logan - dos longas Aviador e Gladiador - e que traz no elenco Eva Green e Josh Hartnett, já tem data para estrear sua terceira temporada: segunda-feira, 2 de maio, na plataforma digital HBO GO. Mas se a ansiedade é grande ou você ainda não conhece a trama, a HBO Latin America disponibiliza o primeiro episódio da nova fase, gratuitamente, até o dia 22. Além disso, os novos capítulos estarão acessíveis também na HBO On Demand e serão transmitidos aos assinantes do canal HBO todas as sextas-feiras, às 22h, a partir do dia 6.

Nesta nova temporada, Ethan Chandler, Dr. Frankenstein, Dorian Gray, Sir Malcolm, a Criatura e Lily enfrentarão novos horrores, em locais tão perigosos quanto os de antes. Mas o pior dos pesadelos que terão de confrontar é aceitar a si mesmos como os verdadeiros monstros que são. Além de Eva Green e Josh Hartnett, Penny Dreaful contará com as participações de Timothy Dalton, Harry Treadaway, Reeve Carney, Rory Kinnear, Billie Piper, entre outros.

Leia também no E+:

Sylvester Stallone será mafioso em série baseada no livro de 'O Poderoso Chefão'

Glória Perez ganha alta indenização devido ao assassinato de sua filha