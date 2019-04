HBO anuncia série original brasileira sobre universo LGBT

Série 'TODXS' abordará a temática LGBT, racismo e assédio em seus oito episódios. Foto: Unsplash/@mrs80z

Na última quarta-feira, 24, a HBO anunciou a produção de uma série original brasileira com temática LGBT, sigla que engloba diferentes identidades sexuais e de gênero. O anúncio foi feito pelo vice-presidente de produções originais do serviço de streaming, durante um evento de criatividade e inovação no Rio de Janeiro.

A produção contará a história de Rafa, jovem de 18 anos, pansexual e de gênero não-binário, que decide largar a vida e a família no interior e se mudar para a capital de São Paulo. Além da temática LGBT, a série trará questões como racismo e assédio. Serão oito episódios de 30 minutos cada.

“A HBO é reconhecida por abordar os mais diversos assuntos dentro de inúmeros gêneros, prezando sempre pela originalidade e qualidade da produção. Em TODXS (nome provisório), discutiremos questões importantes da atualidade, com o objetivo de gerar ainda mais reflexão sobre as minorias”, explica o vice-presidente do canal, Roberto Rios.