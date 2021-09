‘Hawkeye’: série da Marvel tem primeiro trailer divulgado; assista

Jeremy Renner está de volta ao papel de Clint Barton, o Gavião Arqueiro, e Hailee Steinfeld estreia como Kate Bishop Foto: Marvel Studio

A Marvel Studios divulgou nesta segunda-feira, 13, o primeiro trailer da série Hawkeye, do Gavião Arqueiro (Jeremy Renner) e Kate Bishop (Hailee Steinfeld). A live-action tem data de estreia para 24 de novembro no Disney+. As primeiras cenas da produção são ambientadas na época de Natal, em Nova York, com muita neve.

No elenco, além de Jeremy Renner de volta ao papel de Clint Barton, o Gavião Arqueiro, e a estreia de Hailee Steinfeld como Kate Bishop, a "melhor arqueira do mundo", conforme mostra o trailer, Vera Farmiga interpreta Eleanor Bishop, mãe de Kate, e Tony Dalton é Jack Duquesne, também conhecido como The Swordsmam.

Para completar, Fra Fee vive Kazi, Zahn McClarnon é William Lopez e Alaqua Cox interpreta Maya Lopez, a Echo, uma nativa americana surda capaz de imitar perfeitamente os movimentos das outras pessoas.

Assista ao trailer legendado:

Além do trailer, a Marvel também divulgou um novo pôster de Hawkeye: "Nestas festas de fim de ano, os melhores presentes vêm com um arco".

Poster de Hawkeye, a nova série da Marvel Studios Foto: Marvel Studios

Depois de Wandavision, Falcon and the Winter Soldier e Loki, Hawkeye é a quarta série live-action do Universo Cinemático da Marvel a ser lançada no Disney+.