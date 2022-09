'Harry Potter': Entenda por que o dia 1° de setembro é importante para os fãs da saga

Daniel Radcliffe em cena do filme 'Harry Potter e a Pedra Filosofal'. Foto: Warner

Harry Potter voltou a ficar em alta nas redes socias nesta quinta-feira, 1º de setembro. A data é um dia especial para os fãs da série de livros e filmes, que colocaram o nome da saga entre os tópicos mais falados do Twitter.

A celebração acontece, pois, no universo ficcional, o início do mês de setembro marca o dia em que os personagens embarcam no Expresso de Hogwarts, ou seja, no trem que leva os alunos para a famosa escola de magia e bruxaria.

Anualmente, os estudantes vão à Estação King's Cross, em Londres, e atravessam uma parede entre as plataformas 9 e 10, para chegarem à plataforma 9 e 3/4, da onde o trem sai em direção à escola.

Diversos momentos importantes da história acontecem na data que inicia o ano letivo em Hogwarts. Em Harry Potter e a Pedra Filosofal, é quando o trio principal Harry (Daniel Radcliffe), Rony (Rupert Grint) e Hermione (Emma Watson) se conhece.

Já em A Câmara Secreta, Harry e Rony não conseguem embarcar no Expresso de Hogwarts e precisam roubar o carro voador do Senhor Weasley (Mark Williams). A dupla acaba sendo vista por trouxas - os não bruxos - e quase são expulsos do colégio.

Além disso, a última cena da saga também acontece no dia 1º de setembro. No epílogo de Harry Potter e as Relíquias da Morte, os personagens se reúnem na plataforma 9 e 3/4 para levar seus filhos ao Expresso de Hogwarts.

Repercussão dos fãs

Nas redes sociais, os fãs celebraram a data comemorativa e aproveitaram para lembrar momentos especiais envolvendo a saga. Alguns, inclusive, brincaram com o fato de não terem recebido a famosa "carta de Hogwarts". Confira:

1º de Setembro: Voltam hoje as aulas em Hogwarts. Não se atrasem! pic.twitter.com/uBJoqBPgt0 — Harry Potter - Brasil (@hpbraziI) September 1, 2022

1 de Setembro de 1991: -Sou Rony, Rony Weasley -Eu sou Harry, Harry Potter -Então, então é verdade? Você tem mesmo... aquela... -O que? -Cicatriz? -Ahhh sim... -Incrível!!!#BackToHogwarts #BacktoHogwartsDay pic.twitter.com/5TtitL50TZ — Ron Weasley (@EuRonWeasley) September 1, 2022

1 de setembro de 2022 e continuo à espera da minha carta para hogwarts — mada (@madalenaar_) August 31, 2022

qnd chega nessas datas importantes no universo de harry potter eu percebo o quando minha vida é chata e sem graça q odio qria ta arrumando minha mala pra voltar pra hogwarts e n sentada na cama pensando nas aulas entediantes e normais sem a inclusão de magia q eu tenho amanhã — nina ‎⎊ au hinny !¡ (@pxtterluv) September 1, 2022

1 de Setembro Hoje é dia de retornar às aulas em Hogwarts. Sua mala já está pronta? pic.twitter.com/O7YNGBaUb9 — Expresso de Hogwarts - Harry Potter (@ExpHogwartsBr) September 1, 2022

1 de setembro dia de maratonar Harry Potter e chorar horrores por não ir pra hogwarts — victor (@dantel0ve) August 31, 2022

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais