'Harry Potter e a Criança Amaldiçoada' ganha livro de bastidores

O ator e cantor Jamie Parker interpretando Harry Potter na peça de teatro 'Harry Potter e a Criança Amaldiçoada'. Foto: Sara Krulwich/The New York Times

Os fãs de Harry Potter ficaram enlouquecidos quando J. K. Rowling publicou no Twitter uma imagem com um novo visual da Marca Negra nesta quinta-feira, 5. "Às vezes, a escuridão vem de lugares inesperados", escreveu ela na legenda. As pessoas começaram a especular se um filme, livro ou série estaria a caminho.

Horas após o tuíte, à noite, a Times Square, em Nova York, foi tomada por diversas pessoas, previamente avisadas, na expectativa de novidades sobre a saga do bruxo.

Em determinado momento, os emblemáticos painéis da região mostraram uma contagem regressiva e depois foi apresentada uma espécie de teaser que mostrou a Marca Negra e um novo slogan da história, o mesmo antecipado por Rowling no Twitter.

O portal The Leak Cauldron, dedicado à cobertura de Harry Potter, registrou o momento. Ao final, é avisado que "a história continua no palco". Assista:

Veja também o teaser:

Nesta sexta-feira, 6, o site Pottermore, portal oficial das histórias do bruxo, revelou "a história por trás do novo design de A Criança Amaldiçoada". O website detalha o novo pôster, que conta com a imagem de um Harry adulto lançando um raio de sua varinha mágica. O que chama atenção é que, no raio, há um vislumbre da Marca Negra, sugerindo que os poderes de Voldemort ainda estão sobre o personagem principal.

O site anunicou também um novo livro, Harry Potter e a Criança Amaldiçoada: A Jornada, que trata dos bastidores e detalha "a longa jornada que trouxe Harry Potter ao palco". A previsão de lançamento, segundo o site da Amazon, é 5 de novembro.

Além disso, foi anunciada a distribuição de 934 ingressos (referência à Plataforma 9 3/4) para as pessoas assistirem à peça de teatro. As apresentações, porém, são em Londres, Nova York, Melbourne, San Francisco, Hamburgo e Toronto. De qualquer forma, o site para tentar a sorte é www.harrypottertheplay.com.

Novo filme de Harry Potter?

Antes de toda essa comoção, o site We Got This Covered publicou que a Warner Bros. pretende adaptar para o cinema a peça Harry Potter e a Criança Amaldiçoada e esperam trazer Daniel Radcliffe, Rupert Grint e Emma Watson de volta às telonas nessa história.

Não há confirmação oficial, mas as fontes consultadas pelo portal, segundo disseram, são as mesmas que contaram sobre o retorno de Ewan McGregor como Obi-Wan e que a Marvel estava planejando uma versão feminina de Hulk, todas confirmadas posteriormente.