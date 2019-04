Hariany empurra Paula no 'Big Brother Brasil' e pode ser expulsa

Paula queria dar um abraço em Hariany, mas foi surpreendida com a agressão. Foto: Captura de Tela do programa 'Big Brother Brasil' (2019) / Rede Globo

Hariany se desentendeu com Paula em uma festa do BBB 19 na terça-feira, 10, e a empurrou sobre as malas do quarto, quando ela foi lhe dar um abraço.

Antes da agressão, Hariany já tinha brigado com a amiga por um motivo que preferiu não dizer em frente às câmeras. A discussão magoou a sister, que reclamou das provocações de Paula durante a Festa Internet da casa.

"Eu não entendo o que ela faz comigo. Ninguém me tira do sério igual ela me tira. Ela fica debochando, velho. Sou a pessoa mais de boa do mundo", disse chorando. "Sabe quando você está quieta e a pessoa fica te cutucando?", completou.

Hariany pode ser expulsa do BBB 19 devido ao ato violento, mas a Rede Globo ainda não se manifestou sobre o caso. Veja a sequência dos fatos nos tuítes abaixo.

hari perdeu a paciência de novo, gritou e saiu mandando tomar no cu pic.twitter.com/3Aum4Wt10n — ️‍‍♀️ (@harielaafish) 11 de abril de 2019

isso é resultado de 3 meses de paula diminuindo hariany, não aceitando que as pessoas gostam dela, chamando ela de louca e muitas coisas mais, a briga do arroz mostrou que hari tava chegando no limite e hoje foi a gota d’água pic.twitter.com/LKQAY7zLcX — ️‍‍♀️ (@harielaafish) 11 de abril de 2019

Ocorre primeira briga do #BBB19: Hariany empurra Paula, que cai de cabeça nas malas. Hari corre grandes chances de ser expulsa. pic.twitter.com/4FGolTJp7O — UpdateChart (@UpdateChart) 11 de abril de 2019

