'Hannah Montana': Miley Cyrus quase perdeu papel para Taylor Momsen ou Daniella Monet

Taylor Momsen, Miley Cyrus e Daniella Monet disputaram papel de 'Hannah Montana' em 2005. Foto: Fred Prouser, Shannon Stapleton e Mike Blake / Reuters

É praticamente impossível imaginar outra pessoa no papel de Hannah Montana que se não Miley Cyrus, mas de acordo com Lisa London, que foi diretora de elenco da série do Disney Channel, isso quase aconteceu.

Em um vídeo publicado no TikTok nesta quinta-feira, 18, ela confirmou que outras três atrizes chegaram perto de conseguir o papel: Taylor Momsen, que ficou mais conhecida por Gossip Girl, Daniella Monet, de Brilhante Victória, e a cantora espanhola Belinda.

Lisa respondeu a outro vídeo, que dizia que Belinda teria ficado entre as três finalistas para o papel, e esclareceu que, na verdade, não foi bem assim. Segundo ela, a cantora realmente participou do processo e "foi adorável", mas o Top 3 acabou sendo formado por Taylor, Daniella e Miley.

A diretora de elenco mostrou, inclusive, a imagem da folha de escalação com o nome das três atrizes, datada de 6 de maio de 2005. Na época, os produtores planejavam que a protagonista da série se chamaria Chloe, e só depois alteraram para Miley Stewart.

Hannah Montana esteve no ar entre 2006 e 2011 no Disney Channel e foi responsável por transformar Miley Cyrus em uma das maiores artistas já lançadas pela emissora.

A série é até hoje um dos maiores sucessos do canal e também tinha nomes como Jason Earles, Billy Ray Cyrus e Emily Osment no elenco.

