Hannah Baker deve estar na segunda temporada de '13 Reasons Why' 

Ainda não há confirmação sobre segunda temporada da série Foto: Netflix

Mesmo que 13 Reasons Why comece com a morte de Hannah Baker, a personagem provavelmente estará na segunda temporada da série. A dica foi dada por Brian Yorkey, produtor da obra, ao The Hollywood Repórter. "A história da Hannah ainda não acabou. Ela é uma parte integral do próximo capítulo da história, seja o que for", disse.

O produtor disse ainda que a mistura entre presente e passar é um ponto central da série. Provavelmente, Hannah continuará a aparecer nas lembranças dos personagens.

Ainda não há confirmações sobre a segunda temporada, mas Selena Gomez, produtora executiva da série, deixou os fãs com altas expectativas sobre mais uma temporada.