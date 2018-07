Hamburgueria inspirada em 'Harry Potter' muda de nome após pedido de Warner

Vassoura Quebrada é inspirada em mundo bruxo. Foto: Instagram / @vassouraquebrada

Na última sexta-feira, 27, a hamburgueria Beedle, o bar anunciou que mudará o nome do estabelecimento após ser contatada pela Warner Bros. Os donos utilizaram o perfil no Instagram para avisar aos fãs que aguardam a abertura da casa, com data marcada para 31 de julho.

"Sem grandes delongas, gostaríamos de informar a todos vocês que após a enorme repercussão que nosso estabelecimento teve na mídia, fomos cordialmente contatados pela Warner Bros. Nesse contato nos foi solicitada a alteração do nome 'Beedle, o bar'", publicaram.

Apesar do pedido estar relacionado à associação do nome com a saga Harry Potter, os idealizadores da hamburgueria afirmaram desde o começo não haver relação com nenhuma produção específica: "Nosso ideal era criar um local imersivo ao mundo de magia, e não um local temático de apenas uma história famosa em si". Após a explicação, a casa divulgou o novo nome: Vassoura Quebrada.

Procurada pelo E+, a Warner Bros. justificou que "não há nenhuma relação do estúdio com o mesmo, assim como não se trata de um projeto licenciado". Vale lembrar que a produtora vem reprimindo eventos temáticos de Harry Potter em todo o mundo por fins comerciais.

Algumas semanas atrás, a hamburgueria inspirada no mundo bruxo publicou seu primeiro post no Instagram e divulgou a abertura da casa na cidade de São Paulo.