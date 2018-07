Apolo pede Tancinha em casamento​ em 'Haja Coração'

Tancinha e Apolo Foto: Divulgação/Rede Globo

Apolo pede Tancinha em casamento​

Terça-feira, 31 de maio

Francesca se vê obrigada a criar os filhos sem o marido, que desaparece sem dar notícias. Apolo pede Tancinha em casamento. Aparício diz a Enéas que se arrependeu de ter casado com Teodora e que Rebeca foi o único amor de sua vida. Nair repreende Francesca, que acusa Aparício de ter tirado a vida de Guido. Apolo conta a Adônis que Giovanni foi preso após investigar a morte do pai. Francesca diz às filhas que não foi Giovanni quem explodiu o depósito do Grand Bazzar. Giovanni é solto da prisão. Fedora e Sophia discutem. Penélope surpreende Beto e Tamara ao dizer que deixou o marido. Giovanni lembra a Bruna que Sophia armou para ele ser preso. Tancinha descobre que seu pai foi assassinado. Leonora provoca um acidente com os carros de Rebeca e Penélope. Tancinha invade a festa de Fedora.

Fedora tenta se jogar de uma ponte

Quarta-feira, 01 de junho

Tancinha estraga a festa de Fedora. Giovanni acusa Sophia de ter armado contra ele. Tancinha acusa Aparício de ter matado seu pai e é levada para a delegacia. Beto se interessa por Tancinha. Apolo tenta defender a noiva e acaba preso por desacato à autoridade. Leonora, Rebeca e Penélope se hospedam no mesmo quarto de um spa. Giovanni ajuda Sophia ao ver que a moça está em poder de bandidos. Enéas confessa a Aparício que gosta de Sophia. Beto aposta com Henrique que conquistará Tancinha. Leozinho evita que Fedora se atire de uma ponte. Sophia manda Giovanni sair do carro e acaba sofrendo um acidente. Beto usa sua influência para tirar Tancinha da prisão.

Tancinha diz que prefere ficar presa

Quinta-feira, 02 de junho

Beto se propõe a ajudar Tancinha. Giovanni retira Sophia do carro, que explode em seguida. Tancinha desconfia das intenções de Beto e diz ao delegado que permanecerá presa. Leozinho mostra para Fedora que conseguiu controlar a repercussão negativa sobre sua festa nas redes sociais. Enéas avisa que Sophia foi sequestrada. Francesca convence Tancinha a voltar para casa. Apolo fica desconfiado ao saber que um homem importante ajudou a liberar Tancinha da cadeia. Leozinho comemora o fato de Fedora ter acreditado que ele é um herdeiro saudita. O médico avisa que Sophia está em coma. Adônis choca seu caminhão contra o carro de Beto. Adônis e Beto se enfrentam.

Francesca conta que Guido estava sendo ameaçado

Sexta-feira, 03 de junho

Carmela afirma a Shirley que Adônis jamais se interessará por ela. Giovanni visita Sophia no hospital. Rebeca, Leonora e Penélope comentam sobre sua falta de sorte com os homens. Teodora estranha quando Fedora fala de Leozinho. Francesca conta para Tancinha que Guido estava sendo ameaçado antes de desaparecer. Francesca fica nervosa ao notar que está sendo seguida. Apolo não gosta de ver Tancinha próxima a Beto.

Sophia desperta do coma sem memória

Sábado, 04 de junho

Apolo e Beto se desentendem. Nair fica sentida por Adônis não a chamar de mãe. Aparício demonstra preocupação ao ver Fedora saindo com Leozinho. Apolo avisa a Nair que Beto tem segundas intenções com Tancinha. Carmela fica interessada em Beto. Sophia desperta do coma sem memória. Depois de conversar com Carmela, Beto deduz que pode conquistar Tancinha se encontrar Guido. Rebeca diz a Penélope e a Leonora que tem um plano para elas ficarem ricas. Francesca acusa Aparício de assassino.