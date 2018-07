Há uma explicação científica para os Simpsons serem amarelos

'Os Simpsons' são amarelos. Mas você sabe por que? Foto: Fox via The New York Times

Os Simpsons foi ao ar pela primeira vez em dezembro de 1989 - e chamaram a atenção por serem amarelos. Quando Matt Groening estava criando o desenho, ele queria algo que se destacasse entre os outros programas da televisão na época, e a resposta estava na cor.

"Um animador apareceu com os Simpsons amarelos e assim que ele me mostrou, eu disse: Essa é a solução!'", contou Groening à BBC. "Quando você está passando pelos canais com o controle remoto, e um 'flash' amarelo aparece, você sabe que está assistindo aos Simpsons", completou.

E há uma razão para isso: segundo a explicação do canal ChannelFrederator do YouTube, a escolha da cor tem relação com a teoria das cores. A televisão usa o sistema RGB (vermelho, verde e azul na sigla em inglês), e não o sistema vermelho, amarelo e azul. Nessa escala, amarelo e azul são complementares - é justamente por isso que os personagens como Bob Esponja se destacam tanto num fundo azul.

Além disso, amarelo também é a cor mais visível no espectro de cores por conta da maneira como os olhos humanos processam a luz e como os sinais de vermelho, verde e azul alcançam o cérebro, que são diferentes do jeito como os sinais de amarelo chegam. É por isso que placas de aviso e sinais visuais nas ruas costumam ser amarelos. O amarelo também funciona bem numa perspectiva psicológica: por ser uma cor quente, ela é relacionada a alegria e otimismo.