Gustavo e Larissa brigam no ‘BBB’: ‘Vai lá, plantinha’; assista

Gustavo e Larissa batem boca no 'BBB 22' Foto: Globoplay

O fogo no parquinho começou no BBB 22. Os participantes Gustavo e Larissa, que entraram no programa pela casa de vidro, protagonizaram uma discussão na manhã desta quarta-feira, 16.

Ao ouvir Larissa falando sobre ele, Gustavo reagiu. “Se quiser falar algo para mim, fala na cara”. Em resposta, a sister retrucou: “Meu bem, se a carapuça serviu, eu não posso fazer nada”.

Gustavo criticou a postura dela em relação ao jogo. “Não é carapuça, Larissa, eu peguei você falando de mim na cara. Se você quis entrar aqui acomodada, pode entrar, eu não quis”.

"Se você acha que o único estrategista da casa é você, você está enganado. Não é só você aqui que sabe jogar”, retrucou a sister. Para finalizar, o brother ainda chamou ela de planta: “Vai lá, plantinha”.