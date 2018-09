Gugu afirma que ‘largar o SBT foi uma decisão muito difícil’

Gugu Liberato diz que voltaria a trabalhar no SBT Foto: Divulgação/Record TV

Gugu Liberato já está na Record TV desde 2009, mas ainda se recorda como foi difícil largar a emissora de Silvio Santos, lugar em que trabalhou durante três décadas.

“Foi uma decisão muito difícil para mim. Larguei o SBT após 35 anos. Queria um novo desafio e a Record me possibilitava isso”, confessou em entrevista no Programa do Porchat desta quarta-feira, 12.

Gugu foi chamado por Silvio Santos no início dos anos 1980 para estrear na telinha. Desde então, comandou um dos principais programas de auditório das noites de sábado na época. O Viva a Noite durou cinco anos e foi responsável por lançar diversos cantores e grupos musicais, como Menudo. Gugu estreou nos domingos do SBT após um problema de saúde de Silvio Santos. Chegou a apresentar, ao mesmo tempo, os programas Passa ou Repassa, Cidade Contra Cidade, Roletrando, TV Animal, Sabadão Sertanejo e Domingo Legal.

Na Record TV há nove anos, Gugu também foi animador de auditório. Depois, esteve a frente de realities shows como Power Couple Brasil e Canta Comigo. Ao apresentador Fábio Porchat, ele confessou que sente saudade dos tempos de auditório: “Existem animadores e apresentadores, eu me coloco como os dois. Eu estava sendo mais animador que apresentador nos meus programas. Sinto falta de animar, é muito gostoso fazer brincadeiras”.

Gugu falou das dificuldades em comandar um reality. “É mais difícil. Quando você apresenta um formato, tem que seguir regras, é muito delimitado. Não é como apresentar um programa. Mas foi muito gratificante, esse programa é mais bonito esteticamente, foi um presente da Record”, avaliou.

Sobre o Power Couple Brasil, Gugu contou que era muito cansativo. “Exigia muitas horas, não dá nem para viajar. Em alguns dias chegava às 10 da manhã e saía às duas da madrugada”, disse. O apresentador encerrou, na noite desta quarta, a edição do Canta Comigo.

Assista ao vídeo: