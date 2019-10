'Grey's Anatomy': youtuber médico faz análises do realismo da série

Médico Dr. Mike analisa o episódio piloto de Grey's Anatomy. Foto: YouTube / @Dr.Mike

A mais longevo série médica da história da televisão, Grey’s Anatomy não economiza na emoção para manter os fãs vidrados por 16 temporadas. Mas será que as situações enfrentadas pelos pacientes do Hospital Grey-Sloan Memorial, onde se passa a série, são assim tão realistas? O médico russo-americano Mikhail Varshavski, conhecido como Dr. Mike, foi atrás da resposta.

Em seu canal no YouTube, que reúne 4,3 milhões de inscritos, ele analisa os principais acontecimentos da série de Shonda Rhimes e avalia se eles condizem com o que acontece no mundo real. Também há vídeos sobre outras produções, como House e The Good Doctor.

O mais popular deles, com quase 20 milhões de visualizações, retrata o primeiro episódio da atração. Em uma das cenas, a protagonista Meredith Grey fica sem resposta ao ser questionada sobre o estado de saúde de uma das pacientes. “Essas são situações muito comuns de acontecer, especialmente à noite, quando você está cobrindo o hospital inteiro e emergências médicas acontecem”, explica.

No entanto, nem tudo é exatamente igual ao que acontece com médicos de verdade. Em outra cena, os médicos são vistos conversando, em público, sobre um paciente. “Isso é estritamente contra a lei. Eles podem ser processados, porque você não pode discutir um caso desses no elevador”, afirma.

No fim, o médico conclui com uma avaliação positiva sobre a série. “Foi bastante explorada a maneira como um residente se sente, como é sua rotina de trabalho”, elogia, antes de apresentar uma ressalva: “A exatidão médica é obviamente fraca, mas não acho que as pessoas assistam a Grey’s Anatomy para virar um médico.”

Confira abaixo alguns vídeos com análises de Dr. Mike sobre Grey's Anatomy.