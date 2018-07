Gretchen vs Rita Cadillac: brasileiras protagonizam novo comercial da Netflix

Gretchen e Rita Cadillac Foto: YouTube/ Netflix Brasil

Gretchen está com tudo no cenário internacional! Depois de ter participado clipe de Swish Swish, música de Katy Perry, Gretchen é a estrela do comercial da nova série da Netflix, Glow.

No vídeo, a cantora vai para fazer um teste para o reality e encanta os produtores ao dançar, rebolar e falar francês.

Pronta para subir no ringue, Gretchen encontra Rita Cadillac, com quem 'luta'. Assista:

A série, criada por Jenji Kohan, já está disponível na Netflix.