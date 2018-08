Greta Gerwig quer atores de 'Lady Bird' em novo filme; veja quais

Diretora Greta Gerwig Foto: Shannon Stapleton/Reuters

Após estrear como diretora em Lady Bird, Greta Gerwig já sabe qual será o seu próximo trabalho. Ela está encarregada da adaptação do livro norte-americano Little Women (ou Adoráveis Mulheres, título em português) e pretende levar consigo alguns atores com os quais já trabalhou.

A diretora estaria em contato com Saoirse Ronan e Timothee Chalamet, de acordo com a Variety. Os dois trabalharam com ela em Lady Bird, com Saoirse no papel principal. Além deles, Greta também pretende contar com Meryl Streep, Emma Stone e Florence Pugh.

Little Women foi escrito por Louisa May Alcott e narra a vida de quatro irmãs adolescentes e sua mãe de Massachusetts, nos Estados Unidos, durante a Guerra Civil.

A história já foi tema de um filme em 1994, estrelado por Winona Ryder, Christian Bale, Susan Sarandon e Kirsten Dunst.