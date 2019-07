Grávida de seis meses, Tatá Werneck leva mãe ao ‘Lady Night’ e se emociona com canção de Lulu Santos

A apresentadora Tatá Werneck e cantor Lulu Santos, no 'Lady Night'. Foto: Instagram/@tatawerneck

A gravidez deixa as mulheres mais sensíveis, sobretudo por causa da transformação hormonal pela qual passam. E Tatá Werneck está exposta a situações emocionantes na nova temporada do Lady Night, que vai ao ar no Multishow.

Na edição desta segunda-feira, 22, a apresentadora recebeu o cantor Lulu Santos que, ao lado de Tatá e da mãe dela, cantou Como Uma Onda.

“Minha mãe me amamentava ouvindo essa música. E hoje o querido Lulu Santos cantou pra nós juntas e pra bebê”, escreveu Tatá na legenda do vídeo que publicou no Instagram. Ela está grávida de seis meses de uma menina, fruto do relacionamento com o ator Rafael Vitti.

Assista ao vídeo:

O cantor surpreendeu Tatá e a plateia ao participar do quadro ‘Contradiga-se’, em que deve falar o contrário do que está sendo dito ao sino, comandado pela apresentadora. “Você gosta quando fazem versão cover das duas músicas?”, pergunta Tatá. “Eu gosto...”, respondeu Lulu, para logo se contradizer: “Mas cada cover...se você ouvisse o que eu ouço”, declarou, arrancando risos da plateia.

Assista ao vídeo:

Lulu Santos também respondeu a algumas perguntas somente com trechos de letras de músicas de pagode. Confira.

Assista ao vídeo: