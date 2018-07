Gravação de Xuxa aparece na Globo e internautas se surpreendem; veja reações

Xuxa Foto: IARA MORSELLI/ESTADÃO

Na terça-feira, 24, Xuxa Meneghel apareceu em uma gravação do Xuxa Park, de 1994, durante o Programa do Bial. A apresentadora trocou a Globo pela Record TV em 2015, após 30 anos de carreira na emissora, para exibir um programa de auditório que leva o seu nome. Desde então, a Globo tem evitado exibir imagens de Xuxa em seus programas.

A cena foi ao ar para mostrar que a cantora gospel Aline Barros já se apresentava na televisão nos anos 1990. "Eu estou chocado por terem mostrado um vídeo da Xuxa na Globo depois que ela saiu de lá", afirma um dos internautas no Twitter. "A Xuxa aparecendo de close no Bial de quando a Aline ia no Xuxa Hits! Estou morrendo!", diz outro fã na rede social.

A apresentadora está de férias na Record TV desde o término da terceira temporada do reality show Dancing Brasil, mas já confirmou que vai apresentar a quarta temporada no final deste ano na emissora.

Veja abaixo algumas reações sobre a aparição de Xuxa na Globo.

Passado que mostraram a Xuxa no Bial, faz tempo que não mostram ela na Globo — Jota (@_JotaErri) 25 de julho de 2018

AAAAAAAAAAAA! A XU APARECENDO DE CLOSE NO BIAL QDO A ALINE IA NO XUXA HITS! TÔ MORRENDOOOOO! — Di ⭐ (@dinhomartins) 25 de julho de 2018

Bial mostrando arquivo da Xuxa Morto — Gabriel (@gcamposri) 25 de julho de 2018