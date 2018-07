Gravação de vinheta de fim de ano da Globo tem saia justa

Foto: Reprodução/Globo

A gravação da vinheta de fim de ano da Globo foi bem diferente em 2016. Além de a versão da música ter sido feita por uma dupla canadense, a filmagem teve a participação de 'anônimos', e não só artistas e jornalistas.

Mas parece que nem tudo correu bem na hora da gravação. Além de uma atriz ter perdido a paciência e não ter entendido a piada de um dos canadenses, como o E+ relatou, o apresentador do Vídeo Show Joaquim Lopes passou pela maior saia justa ao fazer as entrevistas com quem estava presente.

Quando chegou para falar com a ex, Paolla Oliveira, rolou uma torta gigante de climão. A conversa foi assim: "Paola, tudo bem?". "Tudo bem...". "Satisfação?" ... "Satisfação em revê-lo (risos)". Joaquim ainda tentou mais uma: "Ponto alto de 2016?". Silêncio. E desistiu: "Que bacana".

A gravação foi exibida no Vídeo Show da última quinta-feira, 1. No fim da reportagem, Susana Vieira, que apresentava o programa com Joaquim, aproveitou para justificar por que não aparece na vinheta. "Eu recebo milhares e milhares e milhares e trilhares de perguntas dos meus fãs de por que eu não apareci nesse dia", começou.

"Às vezes a gente não aparece mesmo vindo gravar. Acontece que, às vezes, pelo fato de serem muitas estrelas, a pessoa fica esquecida. Quando eu fico esquecida e eu vim gravar, eu fico louca o resto do ano. Vou dizer", relata.

E aproveitou para dar a maior indireta: "Eu não vou citar datas porque, se a gente puser no ar, vai ficar gravado. Mas, neste ano, pela primeira vez na vida, em 40 anos de Globo - eu adoro falar isso, porque eu me acho - eu estava fazendo teatro no domingo e fiquei muito triste. Pedi para mandar uma mensagem gravada, mas não pode." Pelo menos foi sincera, né?