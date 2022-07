Grammy Latino retorna a Las Vegas em novembro

O Grammy latino voltará a ser transmitido de Las Vegas Foto: Instagram/@latingrammys

A Academia Latina da Gravação anunciou que a vigésima terceira entrega anual do Grammy Latino retornará a Las Vegas, na Michelob Ultra Arena do Mandalay Bay Resort and Casino, em 17 de novembro. O evento de três horas de duração, que é produzido pela TelevisaUnivision, será transmitido ao vivo pela rede Univision, a partir das 20h (horário do leste dos Estados Unidos), antecedido por um aquecimento a partir das 19h. No Brasil, o veículo de comunicação responsável pela transmissão do evento e o horário serão informados em breve.

O Grammy Latino é a principal homenagem internacional e o único prêmio concedido entre pares que celebra a excelência da música latina em todo o mundo. Os indicados para o evento serão anunciados em 20 de setembro de 2022. A Academia Latina da Gravação é uma organização internacional dedicada a promover, celebrar e homenagear a música latina e seus criadores.

Eventos antes da premiação

Vale acompanhar outros eventos que antecedem a transmissão do Grammy Latino: de 28 de julho a 8 de agosto será a primeira rodada de votação. De 30 de setembro a 13 de outubro, a rodada final de votação; e dia 17 de novembro, a transmissão do Grammy Latino.