Gostou de 'La Casa de Papel: Coreia'? Conheça outros 7 thrillers coreanos

Primeira temporada da versão sul-coreana de 'La Casa de Papel' estreou em 24 de junho. Foto: Netflix

No último dia 24, a Netflix lançou La Casa de Papel: Coreia, uma adaptação da série espanhola - que se tornou um dos maiores sucessos da plataforma de streaming - para um cenário sul-coreano.

Os personagens da nova série possuem os mesmos nomes e até personalidades similares aos originais. A primeira temporada tem seis episódios com duração média de 60 a 70 minutos.

Se você já maratonou toda a produção e ficou querendo mais, confira uma lista de outros sete mistérios e thrillers coreanos super emocionantes e cheios de suspense que poderão te surpreender:

'A Ligação'

Conectada a outra mulher por telefone, mas separada dela no tempo, uma serial killer põe em risco o passado e a vida da sua interlocutora para mudar o próprio destino.

'Profecia do Inferno'

Quando criaturas sobrenaturais começam a mandar pessoas para o inferno após condenações brutais, surge uma seita religiosa que tem a justiça divina como maior preceito.

'Inspetora Koo Kyung Yi'

Uma ex-policial reclusa volta à ativa como inspetora de seguros, atrás de pistas em cenas de crime perfeitamente orquestradas por um serial killer.

'Kingdom'

Estranhos rumores sobre a doença do rei deixam todos aterrorizados. Agora, o príncipe herdeiro é a única esperança contra uma misteriosa epidemia.

'Tramas do Passado'

Depois da morte do pai e do desaparecimento do marido, Kim Seo-hui se junta ao detetive Jo Tae-sik em busca da verdade e ingressa na Assembleia Nacional.

'Round 6'

Endividado, Gi-hun participa de um jogo misterioso na esperança de ganhar dinheiro fácil. Mas já na primeira rodada, uma verdadeira cena de horror acontece.

'Yaksha: Operação Implacável'

Durante a investigação de uma equipe de operações secretas em um local de alto risco, um promotor exemplar enfrenta uma guerra entre espiões.