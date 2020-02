'Gossip Girl': HBO Max inicia divulgação de spin-off que estreia em 2020

Personagens de "Gossip Girl' Foto: "Gossip Girl' / Divulgação

A divulgação do spin-off da série Gossip Girl, que está sendo produzido para o serviço de streaming HBO Max, teve início na última sexta-feira, 14.

Na ocasião, foi criado o Instagram oficial e verificado @gossipgirl. Três imagens foram publicadas. Nelas, uma personagem aparece sem mostrar o rosto, além da frase "You'll know you'll love me" ["Você sabe que vai me amar"] e a informação de que a estreia ocorrerá ainda em 2020, na HBO Max.

O spin-off de Gossip Girl foi anunciado inicialmente em julho de 2019.

Confira as imagens abaixo:

Gossip Girl

A série Gossip Girl fez bastante sucesso no Brasil e foi exibida originalmente entre 2007 e 2012. O spin-off, a princípio, terá 10 episódios com uma hora cada um, e contará com parte dos produtores executivos da série Gossip Girl original.

A ideia é que a nova trama não foque nas personagens Serena van der Woodsen (Blake Lively) e Blair Waldorf (Leighton Meester), protagonistas da série original, e sim que conte com novos personagens, de uma nova geração de estudantes de uma escola particular de Nova York.