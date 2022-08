Gloria Groove aparece caracterizada como Xuxa no 'Criança Esperança' e internautas comemoram

Gloria Groove se apresentou nesta segunda-feira, 15, no especial do 'Criança Esperança'. Foto: TV Globo

A cantora Gloria Groove agitou a internet nesta segunda-feira, 15, após aparecer vestida como Xuxa no especial do Criança Esperança. Transmitido pela TV Globo, o programa contou com personalidades da música e da televisão e visou arrecadar verbas a instituições dedicadas aos direitos das crianças e dos adolescentes.

Além da drag queen, o especial também contou com apresentações de nomes como Ludmilla, Zeca Pagodinho, Maria Bethânia, Ivete Sangalo, Pabllo Vittar e Péricles.

Gloria apareceu descendo sentada em uma estrutura no formato de lua para cantar Lua de Cristal, um dos maiores sucessos da Rainha dos Baixinhos. "Muito obrigada, rainha Xuxa, por ser nossa eterna fonte de inspiração", homenageou a artista.

A performance da drag queen contou com a presença de paquitas. Ao cantar o trecho "Tudo que tiver que ser, será", ela aproveitou para fazer um discurso sobre a importância de levar dançarinas de "todas as cores, corpos e gêneros".

"Vai ser. Tem que ser, mas tem que ser para todo mundo. Todas as cores, todos os gêneros, todos os corpos. Chega de viver dentro da caixa. Liberdade para a gente poder ser o que quiser", disse.

Gloria ainda convidou a cantora MC Rebecca para uma parceria da canção e também para cantar o hit Bonekinha.

Internautas elogiaram e comemoraram a performance

A apresentação de Gloria Groove tomou conta das redes sociais. No Twitter, internautas elogiaram a presença de palco da cantora e chamaram a escolha da homenagem a Xuxa de "icônica".

a glória groove de xuxa simplesmente icônica pic.twitter.com/ryLrVVdkwy — luscas (@luscas) August 16, 2022

Bday não superei a performance ainda… como a mami entrega presença de palco, carisma, vocais, look e beleza fico choqued #CriancaEsperanca GLORIA GROOVE — BADLENA ❤️ (@badlenaa) August 16, 2022

Acordar e ver a apresentação da @gloriagroove no #CriancaEsperanca é de uma força…de um significado…incrível — Mauzoumenos (@mauzs_) August 16, 2022

Ja quero um feet Gloria Groove e Xuxa cantando lua de cristal! 100% de memória afetiva alcançada! Ficou muito lindo a bonekinha — Caroline Amorim (@KrollAmorim) August 16, 2022

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais