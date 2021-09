Glooria Groove imita Xanddy em 'Show dos Famosos' e Carla Perez comenta: 'Arrasou muito'

A cantora drag queen Gloria Groove, nome artístico de Daniel Garcia Felicione Napoleão, compositor, dublador e ator. Iniciou sua carreira em 2002 no grupo Galera do Balão (nova versão da Turma do Balão Mágico), foi finalista do quadro de calouros ‘Jovens Talentos’, no ‘Programa Raul Gil’ em 2006, e participou da novela ‘Bicho do Mato’, na RecordTV. Como dublador, fez o protagonista de 'Aladdin' e cantou as músicas da trilha na refilmagem da Disney em 2019. Após passagem pelo R&B (Rhythm and blues) com o EP 'Affair', que lançou em 2020, em 'Lady Leste' a artista volta à mistura de funk e rap, marcante em sua carreira. A artista está confirmada para o 'Rock in Rio 2022'.

Foto: Rodolfo Magalhães