GloboPlay divulga nova foto dos irmãos Simas caracterizados de Chitãozinho & Xororó

A série 'As Aventuras de José e Durval' está prevista para estrear no fim de 2022, na plataforma de streaming GloboPlay. Os irmãos Rodrigo e Felipe Simas vão dar vida à dupla sertenaja Chitãozinho e Xororó. Foto: Vans Bumbeers

A GloboPlay divulgou uma nova foto dos irmãos Rodrigo e Felipe Simas na série: As Aventuras de José e Durval, que vai contar a história da dupla sertaneja Chitãozinho e Xororó. A série terá ainda participações musicais especiais, ainda não divulgadas. A previsão de estreia da produção é para o final de 2022. Em dezembro do ano passado, a emissora já tinha divulgado uma foto dos atores caracterizados, mas agora, uma imagem com os irmãos Simas de cabelo grande foi divulgada. O visual marcou da carreira da dupla sertaneja.

Rodrigo Simas, que interpretará Chitãozinho, demonstrou, durante o programa Altas Horas, do último sábado, 12, sua felicidade em participar do projeto: “É uma honra imensa estar podendo fazer essa homenagem e contar essa história dramaturgicamente“. Felipe Simas, que viverá o Xororó, reverenciou a dupla sertaneja, que estava presente no palco do programa apresentado por Serginho Groisman: “Vocês são referência não só artisticamente, mas como pessoas que acreditaram nos seus próprios sonhos”.

A série 'As Aventuras de José e Durval', da GloboPlay, vai contar a vida da dupla sertaneja Chitãozinho e Xororó e terá participações musicais especiais. Foto: GloboPlay

"A gente está louco para dar uma chegadinha no set para conhecer vocês pessoalmente!", revelou Xororó durante o programa. Chitãozinho e o irmão ainda não conhecem os atores que vão interpretar suas trajetórias no streaming da Globo. Confira os bastidores da série no vídeo abaixo.