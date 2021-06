Globoplay anuncia documentário sobre Juliette, vencedora do 'BBB 21'; confira data de estreia

Juliette vai estrelar novo documentário na Globoplay Foto: Lordbull / Ricardo Brunini

A Globoplay anuncia a produção de um documentário sobre Juliette Freire, a vencedora do Big Brother Brasil 21, nesta sexta-feira, 18, durante o programa Mais Você.

A estreia será no dia 29 de junho no streaming. Sem revelar o nome da obra, a plataforma informou que os seis episódios serão lançados semanalmente e irão mostrar uma biografia da ex-sister.

A série documental ilustra a origem de Juliette no interior da Paraíba, a relação dela com a família, amigos e momentos difíceis que mudaram a trajetória de vida, como a perda da irmã mais nova, vítima de um AVC, aos 17 anos.

O projeto também passa pelas escolhas profissionais e os rumos que a levaram ao Big Brother Brasil, e reserva espaço para uma das grandes paixões dela: a música.

"Quando soube do interesse da Globoplay em fazer um documentário sobre minha trajetória, eu mal pude acreditar! Nem nos meus maiores sonhos poderia imaginar uma coisa dessas, minha gente. Na verdade, eu ainda não me acostumei totalmente com essa ideia", disse.

"É claro que fico muito honrada com o projeto, confesso que curiosa também. Só pelas imagens que tem sido captadas desde o momento que saí da casa, até depoimentos que sei que estão sendo colhidos, vem muita coisa por aí! Agradeço o carinho da equipe de pessoas incríveis que tem produzido esse projeto. Já vejo como meu xodó", comemora.

O longa conta com direção geral de Patricia Carvalho, direção de Patricia Cupello e produção de Mariano Boni.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais