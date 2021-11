Globoplay anuncia documentário sobre Gil do Vigor nos EUA

O economista Gil do Vigor, ex-participante do 'Big Brother Brasil 21' Foto: Instagram/@gildovigor

A Globoplay anunciou nesta quarta-feira, 24, a produção de um documentário sobre Gil do Vigor. Gil na Califórnia estará disponível na plataforma a partir do dia 9 de dezembro.

Além do economista, Juliette e Karol Conká também já tiveram um documentário no streaming devido a grande repercussão que tiveram no Big Brother Brasil 21.

A produção vai mostrar a trajetória de Gil desde as dificuldades da sua infância no Recife até a mudança para os Estados Unidos, onde ele cursa atualmente o doutorado.

Nas redes sociais, o ex-BBB compartilhou o cartaz do documentário e, nos story, comemorou a novidade. "Já chorei, sofri e me questionei sobre justiça, amor de Deus e merecimento", iniciou.

"Mas, depois de tanto tempo, Deus me fez vencedor sim. Um documentário falando um pouco sobre minha história e a loucura de chegar em outro país. Que vocês lembrem sempre que tudo é possível para aquele que crê. Por favor, nunca desistam", disse.