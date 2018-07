Globo voltará a exibir 'Vídeo Game' no 'Vídeo Show'

Angelica comandou o 'Vídeo Game' entre 2001 e 2011, e volta nessa nova fase do quadro. Foto: Globo/Raquel Cunha/Divulgação

Na última quarta-feira, 25, a Globo publicou no Twitter uma foto mostrando a porta do novo camarim de Angélica, e confirmando que o quadro Vídeo Game, que fez sucesso no Vídeo Show entre 2001 e 2011, vai voltar.

O game show vai voltar a ser exibido em novembro, mas não se sabe se terá exatamente o mesmo formato de antes e nem se será exibido todos os dias.

Recentemente, a Globo anunciou que o programa Estrelas, comandado por Angélica há 12 anos, vai sair da grade da emissora pouco antes do início da Copa do Mundo de 2018.