Globo vai estrear 1ª série feita a distância durante a pandemia

Bruno Mazzeo lembra o estilo de humor do pai, Chico Anysio Foto: Bretz Filmes

A Globo lançará em junho deste ano a primeira série feita integralmente a distância durante a pandemia do novo coronavírus.

Chamada Diário de Um Confinado e protagonizada por Bruno Mazzeo, a obra terá 12 capítulos e vai contar a vida de um homem em isolamento social.

Segundo informações divulgadas pela coluna de Patrícia Kogut, do jornal O Globo, o elenco terá Fernanda Torres interpretando a analista comportamental do homem. Deborah Bloch e Lúcio Mauro Filho também vão estrelar na série, mas ainda não foram revelados seus papéis.

Os personagens vão encenar por videochamadas e cada um vai gravar da própria casa.

Porta dos Fundos também lançou quadros feitos a distância

Um canal que vem inovando nesse sentido é o do Porta dos Fundos, no YouTube. O grupo de humoristas criou quadros especiais para abordar a quarentena:

- Quarentena com Dona Helena: quadro do IGTV do Instagram e em outras plataformas do canal que vai ao ar semanalmente e é protagonizado por Fabio De Luca, que conta as peripécias de dona Helena, seu personagem, durante esse período. Em entrevista ao Estadão, De Luca explica que a personagem é uma sátira ao obscurantismo das fake news sobre a pandemia;

Dona Helena, personagem criada e interpretada pelo humorista Fábio De Luca. Foto: Porta dos Fundos

- Que história é essa, Vovó?: de Fábio Porchat, é uma parceria com o canal GNT e foca no público da terceira idade. A live acontece todos os domingos, às 15h, no IG do Porta dos Fundos;

- Família sem Filtros: com Rafael Portugal, quadro disponível todas as sextas-feiras nos canais do Porta dos Fundos;

- Trabalhando em Casa: nova série do Porta dos Fundos gravada toda em formato home office. Disponibilizada no YouTube aos sábados e também nos outros canais do Porta dos Fundos;

Para Entender Coronavírus: veja o que já se sabe sobre a doença Doença está deixando vítimas na Ásia e já foi diagnosticada em outros continentes; Organização Mundial da Saúde está em alerta para evitar epidemia

Receba no seu email as principais notícias do dia sobre o coronavírus