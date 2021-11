Globo terá novo horário na programação para reprise de novelas das seis

O Cravo e a Rosa é protagonizado por Eduardo Moscovis e Adriana Esteves Foto: Globo/ José Paulo Cardeal

A TV Globo anunciou nesta quarta-feira, 24, que terá mais uma faixa na programação para exibir reprises de novelas das seis. O horário será logo após o Jornal Hoje.

A novidade foi contada por Fátima Bernardes, durante o programa Encontro. A primeira obra reprisada será O Cravo e a Rosa e a novela será exibida a partir do dia 6 de dezembro.

"Globo vai estrear novo horário de novela depois do Jornal Hoje. Essa faixa será reservada para produções sucesso de públicos com tramas clássicas dos horários das 18h e das 19h. A obra que inaugura no dia 6 de dezembro será O Cravo e a Rosa, um dos maiores clássicos da teledramaturgia brasileira", disse a apresentadora.

Comédia romântica inspirada no clássico A Megera Domad, de William Shakespeare, e com referências da novela O Machão, de Ivani Ribeiro, O Cravo e a Rosa é ambientada na São Paulo dos anos 1920 e narra o tumultuado romance entre o rude caipira Julião Petruchio (Eduardo Moscovis) e a geniosa Catarina Batista (Adriana Esteves).

Catarina é uma mulher rica e moderna, com ideais feministas. Filha do banqueiro Nicanor Batista (Luís Melo), ela é conhecida como ‘‘fera’’ por botar todos os seus pretendentes para correr.

Catarina esbarra na teimosia cínica de Petruchio que, inicialmente, decide conquistá-la para salvar sua fazenda de ser leiloada com o dote do casamento. Em meio às contradições, eles acabam se apaixonando, mas não dão o braço a torcer e vivem às turras, protagonizando cenas muito divertidas, com discussões e brigas vulcânicas.