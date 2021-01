Globo terá mais uma reprise antes da próxima novela das 6 inédita

Cena da novela 'A Vida da Gente' Foto: Reprodução de 'A Vida da Gente' (2011) / Globo

A Globo anunciou A Vida da Gente como substituta de Flor do Caribe no horário da novela das 6. A previsão é de que a estreia ocorra no dia 1º de março, uma segunda-feira.

Com a definição, Nos Tempos do Imperador, próxima obra inédita do horário, que ainda não terminou suas gravações, deve ficar para o segundo semestre de 2021.

A história de Vida da Gente se passa no Rio Grande do Sul e traz as irmãs Ana (Fernanda Vasconcellos) e Manuela (Marjorie Estiano) como protagonistas.

Confira abaixo comunicado divulgado pela Globo nesta quinta-feira, 28:

"A próxima novela das 6 estreia no dia 1º de março e será A Vida da Gente, trama de Lícia Manzo, com direção de núcleo de Jayme Monjardim.

A edição especial vai anteceder a estreia da inédita Nos Tempos do Imperador, que continua suas gravações nos Estúdios Globo, seguindo todos os protocolos de segurança.

A previsão de estreia da novela de Thereza Falcão e Alessandro Marson é para o segundo semestre desse ano."